Корица и мята пользы не принесут: вот 2 средства, которые помогут навсегда избавиться от муравьев — советует дезинсектор
- 18:03 9 сентября
- Служба новостей
Надоело бороться с муравьями, которые оккупировали грядки и проникают в дом? Многие тратят время на народные средства, дающие лишь временный эффект. Специалисты предлагают разобраться, какие методы действительно работают, а какие — пустая трата времени.
Забудьте про корицу и эфирные масла
Не стоит полагаться на отпугивающие свойства корицы, мяты или масла чайного дерева. Возможно, они ненадолго собьют муравьиные тропы, но не решат проблему. Насекомые просто обойдут обработанный участок и найдут новую дорогу. В лучшем случае, вы ненадолго собьете их с толку, но колония останется нетронутой.
Диатомит – эффективное средство
В борьбе с муравьями может помочь диатомит (диатомовая земля). Этот меловидный порошок безопасен для людей и животных, но смертелен для насекомых. Мельчайшие частицы повреждают защитный слой на теле муравья, вызывая обезвоживание и гибель.
Порошок можно рассыпать в местах скопления насекомых: вдоль плинтусов, вокруг муравейников, на садовых дорожках. Диатомит продолжает работать неделями, уничтожая колонию. Это средство с долгосрочным эффектом.
Уксус в борьбе с муравьями
Столовый уксус — хороший вариант для быстрой атаки. Он убивает муравьев при прямом контакте и стирает их феромоновые следы. Необходимо развести уксус водой в пропорции 1:1 и распылить на муравьиные тропы и места скопления.
Важно помнить: уксус не дает долговременного эффекта. Лучше использовать его как дополнение к диатомиту для быстрой очистки видимых участков.
Эффективная стратегия борьбы с муравьями
Рекомендуется начать с обработки диатомитом, рассыпав его вокруг дома и по периметру участка, обработав пути проникновения насекомых. Через 2-3 дня можно использовать уксусный раствор для уничтожения оставшихся муравьев.
Также не следует забывать о чистоте: необходимо вовремя убирать пищевые отходы, хранить продукты в закрытых контейнерах, заделывать щели в фундаменте. Только комплексный подход гарантированно избавит вас от муравьев, пишет vrntimes.
