При поддержке СЛПК отремонтирован бассейн в региональной спортивной школе

Фото с официальной страницы Министерства физической культуры и спорта Республики Коми в социальной сети VK

АО «СЛПК» помогло отремонтировать бассейн в Государственном автономном учреждении дополнительного образования Республики Коми - региональной спортивной школе по плаванию «Орбита». Комбинат выделил более 14 миллионов рублей на ремонт большой чаши бассейна в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с Правительством Коми.

— Мы поддерживаем реализацию социально значимых проектов в регионе, в котором работаем. В бассейне «Орбита» тренируются воспитанники спортивной школы, кроме того, сотни сыктывкарцев ежедневно приходят сюда, чтобы укрепить свое здоровье. Мы рады, что можем способствовать развитию профессионального и массового спорта в Республике Коми, — сказал генеральный директор АО «СЛПК» Владимир Дружков.

В ходе ремонтных работ выполнена реконструкция переливного лотка по периметру бассейна с заменой всей гидроизоляции, заделаны трещины в днище и стенках чаши, укреплены несущие балки бассейна.