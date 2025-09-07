Команда во главе с исполняющим обязанности руководителя администрации Сыктывкара облагородила Беличий парк

В своем телеграм-канале руководитель администрации поделился, как они, мужской компанией, усердно трудились, собирая и вывозя ветки и валежник, годами нарушавшие гармонию паркового ландшафта. По результатам уборки парк, по словам руководителя администрации, стал выглядеть опрятнее и просторнее.

Максим Мартышин выразил признательность всем волонтерам, кто не остался в стороне и поддержал начинание. Он подчеркнул, что именно о такой совместной работе говорил временно исполняющий обязанности главы региона Ростислав Гольдштейн, ведь только объединив усилия, можно добиться реальных позитивных перемен в городе.