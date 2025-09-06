«После Geely Coolray пересел обратно на Lada Vesta и о «китайце» больше не вспоминаю»: отзыв рассерженного подписчика

Сегодня мы расскажем историю Юрия, подписчика, который сменил Lada Vesta на Geely Coolray, но в итоге вернулся к отечественному автопроизводителю. Его опыт может быть полезен тем, кто рассматривает покупку китайского кроссовера.

Юрий пересел на подержанный Geely Coolray первого поколения. Предыдущим владельцем был его друг, и пробег на момент покупки составлял 85 тысяч километров. До этого Юрий владел Lada Vesta, на которой "намотал" 157 000 км. За время эксплуатации с Вестой случались поломки: замена гофры глушителя, моторчика салонного вентилятора, компрессора кондиционера, переборка МКПП, замена ремня ГРМ, катушек зажигания и инжектора.

Несмотря на поломки, Юрий был доволен Вестой, но решил обновить автомобиль на более современный. Возможность купить Coolray у друга показалась удачным вариантом.

Первые впечатления от Coolray: восторг и настороженность

Поначалу Coolray впечатлил динамикой разгона, хотя звук мотора напомнил Юрию "пылесос". Управляемость была на уровне Весты, а высокий клиренс позволял уверенно ездить по бездорожью. Внешний вид и салон тоже радовали.

Разочарование: проблемы накапливаются

К 100 000 км пробега у Юрия накопились претензии к Coolray:

Дорогое обслуживание: Цены на запчасти и расходники оказались значительно выше, чем на ВАЗ.

Бликующий экран мультимедиа: Постоянный дискомфорт из-за бликов на экране.

Проблемы с катализатором: Удаление катализатора для предотвращения задиров в цилиндрах.

Замена свечей, катушек зажигания, топливного фильтра, чистка форсунок: Результат использования некачественного бензина.

Переборка подвески: Потребовалось полное обновление подвески.

Проблемы с проводкой: Повреждение жгута проводки водительской двери, дорогостоящий ремонт.

Отказ электромеханического стояночного тормоза: Выход из строя кнопки.

Износ шлейфа рулевой колонки: Дорогостоящая замена шлейфа.

Дергающаяся коробка: Роботизированная коробка передач начала работать с рывками, предвещая дорогостоящий ремонт.

Понимание приближающегося дорогостоящего ремонта роботизированной коробки стало последней каплей. Юрий решил продать Coolray.

Возвращение к Lada Vesta: новый шанс

Юрий снова купил Lada Vesta, но уже новую, в комплектации NG. С мотором 1,6 литра и МКПП. После 5500 км пробега он доволен автомобилем и отсутствием поломок.

Вывод Юрия:

Юрий считает, что лучше не рисковать и не покупать подержанные автомобили, особенно если нет возможности приобрести "нормального немца". В его случае, лучше остаться с проверенной Lada Vesta.

А что думаете вы? Согласны ли вы с мнением Юрия о Geely Coolray и Lada Vesta? Поделитесь своим мнением в комментариях! Будет интересно узнать ваш опыт владения этими автомобилями.

Источник: Секреты автоперекупа

