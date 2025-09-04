Пластиковые бутылки не выкидываю: разрезаю на 3 части и получаю очень полезную вещь — не могу без нее в хозяйстве

Не торопитесь избавляться от пластиковых бутылок! Этот, на первый взгляд, бесполезный мусор, может стать ценным инструментом для обустройства вашего сада и огорода. Проявив немного фантазии, вы превратите обычные пластиковые емкости в полезные и функциональные предметы.

Забудьте о сложностях с поливом! Закопав пластиковые бутылки горлышком вниз рядом с растениями, вы создадите эффективную систему точечного полива, которая обеспечит доставку влаги непосредственно к корням. Этот метод поможет избежать перерасхода воды и обеспечит растениям равномерное увлажнение. Такие же бутылки можно использовать для локальной подкормки растений, доставляя питательные вещества точно в нужное место.