Прежде чем купить сахар, всегда читаю его состав - всего одно слово, но какая разница во вкусе и наличии примесей

Перед витриной с сахаром легко растеряться: упаковки похожи, сахар белый и сыпучий, но цены заметно отличаются. Необязательно это неоправданная наценка – разница кроется в категориях сахара и особенностях его производства. Распространено заблуждение, что весь сахар одинаков, но это не так. Некоторые производители могут добавлять в продукт добавки, скрывая их под видом чистого сахара. Поэтому важно понимать, что вы покупаете.

В России все виды сахара производятся согласно ГОСТ 33222-2015. Ключевая информация находится после слова "сахар" – это категория продукта, которая напрямую влияет на его потребительские свойства и цену.