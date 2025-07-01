ВТБ ищет имя для котёнка леопарда

ВТБ запускает голосование по выбору имени котёнка дальневосточного леопарда. Его семья – мама Герда с котятами – обитает в национальном парке «Земля леопарда» (Владивосток). Молодой хищник только недавно попал в объективы фотокамер заповедника, и ученым удалось определить, что это девочка, которой чуть больше 1,5 лет. Характер леопарда независимый, с природным упрямством и высокой активностью.

ВТБ символически опекает семью больших кошек с прошлого года: маму и её троих котят. Имя для одного из котят будут выбирать в два этапа. Сначала все желающие смогут предложить свой вариант в телеграм-канале ВТБ, а на втором этапе идеи вынесут на открытое голосование. Авторы отобранных имен получат подарки от ВТБ и нацпарка «Земля леопарда».

– Важная задача экологических проектов ВТБ – сохранение уникальной и дикой природы. В России сегодня обитает только 129 леопардов, поэтому голосование за имя котёнка – возможность привлечь внимание к необходимости сохранения биоразнообразия. Уже несколько лет мы активно участвуем в проектах по восстановлению популяции дальневосточного леопарда. В прошлом году ВТБ стал хранителем «дикой семьи» и выбирал имя для брата молодого хищника. Тогда в голосовании приняли участие более 21 тысячи человек. Надеемся, что многодетная семья Герды продолжит расти, — рассказал Пётр Шпиленок, советник президента - председателя правления банка ВТБ, директор Фонда защитников природы.

Сейчас кошка-подросток уходит из-под постоянной родительской опеки и изучает мир в одиночку, осваивает охотничьи навыки и привыкает к самостоятельности в дикой природе. Дочь Герды уже проявляет смелость и любопытство, заявляя права на свою территорию. Сейчас она чуть больше метра длиной, а с хвостом почти два. Весит около 45 кг, и отпечаток ее лапы шириной 5,5 см.