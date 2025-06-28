Слэм под дождём: Сыктывкар отрывался на “Твоих Облаках” с Dead Blonde

“Вы хорошо танцуете, и это прекрасно!” – высказался со сцены артист.

“Вас так много здесь! Поднимите руки, кому уже за 35? Ничего себе. День молодежи ведь”, – шутил артист.

Послушать вживую любимые песни артистов собрались тысячи горожан на Стефановской площади. Многие фанаты Dead Blonde принесли с собой самодельные плакаты с именем певицы, выражая свою любовь к ее творчеству.

В этом году молодежь порадовали сразу двумя подарками: кроме хедлайнера Dead Blonde и GSPD, выступил резидент “Тавриды АРТ” – Айван.

В конце своего выступления артист записал ролик для своей бабушки.

“Вы вступаете в настоящую взрослую жизнь! И сейчас я немножечко про это спою”, – подвел к следующей песне исполнитель.

После Айвана на сцену вышла Dead Blonde со своим мужем GSPD.

“Простите, пожалуйста, нас за опоздание. Мы сегодня сидели, ждали, очень сильно хотели выйти к вам, спеть. Поэтому лучше начать с козырей”, – заявила солистка со сцены.

Артисты сразу стартовали со своего громкого хита “Бесприданница”.

“Спасибо вам огромное. Я вот думаю, что надо не забывать свои мечты. Честно, когда я была маленькая, училась в школе, я думала, что выйду замуж за олигарха. В принципе, я почти что вышла за него. Ты уже олигарх, мой муж?”, – шутила Dead Blonde со своим супругом GSPD.

Артистка также заявила, что никогда не думала, что будет выступать перед такой огромной толпой.

“Спасибо большое, что вы все пришли”, – поблагодарила певица.

После этого исполнительница спела свою новую песню “Не забывай свои мечты”.

Прямо во время концерта начался сильный дождь.

“Нам никогда не везет с погодой, когда мы выступаем. Вот недавно мы были в Екатеринбурге. И за день до нашего выступления было все хорошо, 25 градусов тепла. А когда мы приехали, было всего +2. И когда мы начали петь песню, падал снег”, – подвели артисты к своему хиту “Снег растаял на плечах”.

Зрители ликовали после каждой песни. Они знали все треки Dead Blonde наизусть.

“А тут кто-то слэм делает?”, – спросила артистка. “Да!”, – закричали зрители.

После этого артисты исполнили песню “Оттепель”.

“Смотри-ка, и слэм сделали, ну какие красавцы. Дайте шуму!”, – просили звезды.

Артистам пришлось почистить репертуар, чтобы выступить на республиканском выпускном.

“В какой-нибудь другой ситуации, в параллельной вселенной мне разрешили бы спеть гораздо больше песен. Но те, кто меня знают, понимают, что мои песни исполняются в других обстоятельствах и с другой атмосферой, но песня будет. У меня большая просьба сделать звездное небо из фонариков”, – обратился к зрителям GSPD.

После этого он исполнил душевную композицию о любви “Параллельная вселенная”.

В конце артисты исполнили самый нашумевший хит “Мальчик на девятке”.