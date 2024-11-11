Республика Коми вошла в первую десятку регионов России по ипотечным платежам

Напомним, в Сыктывкаре в третьем квартале 2024 года средняя цена квадратного метра в новостройках достигла почти 111 тысяч рублей, что на 4,2 тысячи больше по сравнению с концом 2023 года. Несмотря на стабильный рост цен на первичное жилье, в третьем квартале наблюдалось некоторое снижение — всего на 9 рублей за квадратный метр. В то же время на вторичном рынке в Сыктывкаре средняя цена увеличилась на 1,3 тысячи рублей, и с начала года подорожание составило 1,8 тысячи рублей. Особенно заметен рост стоимости квартир низкого качества. Сравнительно с началом года, цена за квадратный метр выросла на 8,3 тысячи рублей, и теперь в самых дешевых квартирах метр стоит 77,5 тысячи рублей.