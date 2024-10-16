Яд в красивом фантике: в Роскачестве назвали конфеты, которые строго запрещено давать детям
- 23:37 16 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Исследование, проведённое Роскачеством, показало, что большинство из 22 исследованных наборов конфет, которые часто покупают для детей, произведены в России, хотя среди них нашёлся один немецкий набор.
Исследование подтвердило, что качество сладостей в целом соответствует нормам, и не обнаружено наличие опасных бактерий или грибков.
Тем не менее, стоит учитывать, что некоторые конфеты могут содержать вещества, которые не рекомендуется употреблять детям. Сюда входят разнообразные консерванты, такие как бензоат натрия и сорбиновая кислота, а также красители и пальмовое масло.
Для выбора безопасных сладостей рекомендуется соблюдать несколько мер предосторожности. В первую очередь, следует тщательно проверять состав конфет и избегать тех, в которых присутствуют потенциально опасные компоненты. Во-вторых, нужно убедиться в свежести товара и не покупать просроченные продукты. В-третьих, лучше отдавать предпочтение продукции проверенных производителей.
Кроме того, в составе конфет могут присутствовать трансжиры, лишний сахар, глутамат натрия и искусственные ароматизаторы, что может негативно сказаться на здоровье детей, особенно страдающих аллергиями.
При выборе сладостей важно прочитывать этикетки, выбирать товары с минимальным количеством ингредиентов, избегать продукции с неконтролируемыми добавками, покупать в надёжных магазинах и следить за количеством съедаемых сладостей. Также следует предлагать детям полезные альтернативы, ограничивать их потребление и с детства приучать к здоровым привычкам в питании.
Не забывайте, что здоровье и благополучие детей должны стоять на первом месте. Поэтому для выхода внимания и обеспечения их безопасными сладостями требуется особая осторожность и информированность.