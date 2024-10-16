Яд в красивом фантике: в Роскачестве назвали конфеты, которые строго запрещено давать детям

Исследование, проведённое Роскачеством, показало, что большинство из 22 исследованных наборов конфет, которые часто покупают для детей, произведены в России, хотя среди них нашёлся один немецкий набор.

Исследование подтвердило, что качество сладостей в целом соответствует нормам, и не обнаружено наличие опасных бактерий или грибков.