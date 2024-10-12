«Не берите этот чай, там сплошная плесень»: Росконтроль назвал сразу 3 популярных бренда, которые попали в черный список

Фото из архива "Про Город"

В России чай является значимой частью культуры: он не просто напиток, а символ домашнего уюта и теплых бесед. Для россиян чаепитие — это способ расслабления, способ забыть о повседневной суете и прийти в гармонию. Именно поэтому качество чая, который мы пьём ежедневно, имеет большое значение.

Качество чая в России: что обнаружил Росконтроль?

Недавнее исследование Росконтроля выявило неоднозначные результаты о качестве чая на российском рынке. Были изучены популярные бренды, и некоторые вызвали серьёзные вопросы. Это подчеркивает важность осознанного подхода к выбору качественного продукта.

Страна происхождения и её роль

Качество чая во многом определяет его происхождение. Исследование показало, что чай из Шри-Ланки и Ленинградской области содержал плесень. В то же время российские марки, такие как Greenfield и Ahmad Tea, получили высокие оценки за безопасность. Эксперты указывают на то, что климат и условия хранения могут способствовать появлению плесени, делая выбор региона значимым фактором.

Сертификация как знак качества

Важно обращать внимание на наличие сертификатов при покупке чая. Если продукт не соответствует стандартам, он может быть опасен. Это показал пример некоторых сортов, не прошедших сертификацию.

Чтобы быть уверенными в качестве, ищите на упаковке надписи "ГОСТ" или "Роскачество". Такой чай соответствует требованиям безопасности и не содержит вредных веществ.

Зачем нужен качественный чай для здоровья

Чай не просто традиционный напиток, он также является источником витаминов, антиоксидантов и минералов. Регулярное употребление качественного чая может укрепить иммунную систему, улучшить пищеварение и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Выбирая полезный чай, вы заботитесь не только о вкусе, но и о собственном здоровье.

Взвешенный подход к выбору чая