Готовлю только такой: замена приевшегося всем "Оливье". Салат "Киевский" — гости сметут его первым со стола

Салат "Киевский" был впервые представлен в ресторане «Киев» в начале XX века. Его автором стал шеф-повар Иван Марьянович, стремившийся создать кулинарное произведение.

Вскоре блюдо завоевало популярность и распространилось по всей России. Сегодня салат «Киевский» считается классикой русской кухни и нередко украшает праздничные столы. У него существует множество вариаций, а каждый шеф-повар вправе вносить свои изменения в состав ингредиентов по собственному усмотрению.