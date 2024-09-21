Готовлю только такой: замена приевшегося всем "Оливье". Салат "Киевский" — гости сметут его первым со стола
- 17:15 21 сентября
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- Служба новостей
Салат "Киевский" был впервые представлен в ресторане «Киев» в начале XX века. Его автором стал шеф-повар Иван Марьянович, стремившийся создать кулинарное произведение.
Вскоре блюдо завоевало популярность и распространилось по всей России. Сегодня салат «Киевский» считается классикой русской кухни и нередко украшает праздничные столы. У него существует множество вариаций, а каждый шеф-повар вправе вносить свои изменения в состав ингредиентов по собственному усмотрению.
Ингредиенты:
- Ветчина — 150 гр
- картофель — 2 шт;
- морковь — 1 шт;
- болгарский перец — 1 шт;
- консервированный горошек — 1 банка;
- зеленый лук — 1 пучок;
- сметана — 2 ст. ложки;
- русская горчица — 0, 5 ч. ложки;
- дижонская горчица — 1 ч. ложка;
- соль — по вкусу.
Картофель отварите, остудите, почистите от кожуры. Перец, морковь, картофель и ветчину нарежьте кубиками и соедините в салатнике.
Добавьте горошек, нашинкованный лук. Смешайте в отдельной емкости сметану, дижонскую и русскую горчицу. Вылейте заправку в салат, посолите и тщательно размешайте, пишет hibiny.ru.