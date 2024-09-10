В Коми в 2024 году фермерские хозяйства хотят собрать порядка шести тысяч тонн картофеля
- 13:16 10 сентября
- 6+
- Инесса Богатая
В 2024 году фермерские хозяйства Коми намерены собрать приблизительно шесть тысяч тонн картофеля. Об этом уведомила пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.
Согласно данным ведомства, в регионе посажено семь сортов картофеля, а уборка уже стартовала в Сыктывкаре и пяти районах. К настоящему моменту выкопано 105 гектаров картофеля, что составляет 29% от запланированных объемов. В общем в Коми собрано 2495 тонн картофеля, что составляет 42% от намеченного плана.
Помимо этого, следует отметить, что в республике продолжается кампания по заготовке кормов. На одну условную голову скота заготовлено 24 центнера единиц.
"На хозяйствах скошено 32441 гектар", – сообщается в пресс-релизе министерства.
Напомним, что в Сыктывкаре может быть начата процедура лишения депутатской пенсии чиновников, признанных иностранными агентами.