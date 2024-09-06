В Сыктывкаре сразу в трех парках хотят установить контейнерные площадки для ТКО
- 01:00 7 сентября
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- Инесса Богатая
На портале госзакупок начался аукцион на проведение работ по созданию площадок для контейнеров с твердыми коммунальными отходами в трех скверах Сыктывкара.
Стартовая максимальная цена контракта составляет 1 341 333 руб.
Согласно техническому заданию, площадки будут оборудованы в городском сквере на улице Морозова (1 шт.), парке имени Кирова (2 шт.), парке "Строитель" (1 шт.).
Подрядчик установит контейнерные площадки на бетонном основании под крышей в деревянном стиле в соответствии с эскизом и техническими характеристиками.
Работы должны быть завершены до 30 ноября.
Напомним, что в Печоре были незаконно вырублены почти двадцать деревьев, о чем сообщает прокуратура Республики Коми. Межрайонная прокуратура передала результаты проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела против ответственных лиц.