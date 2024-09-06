В Сыктывкаре сразу в трех парках хотят установить контейнерные площадки для ТКО

Фото из архива

На портале госзакупок начался аукцион на проведение работ по созданию площадок для контейнеров с твердыми коммунальными отходами в трех скверах Сыктывкара. Стартовая максимальная цена контракта составляет 1 341 333 руб.

Согласно техническому заданию, площадки будут оборудованы в городском сквере на улице Морозова (1 шт.), парке имени Кирова (2 шт.), парке "Строитель" (1 шт.).

Подрядчик установит контейнерные площадки на бетонном основании под крышей в деревянном стиле в соответствии с эскизом и техническими характеристиками.

Работы должны быть завершены до 30 ноября.