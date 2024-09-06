В Коми неизвестные незаконно срубили почти 20 сосен в лесу
- 20:15 6 сентября
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- Инесса Богатая
В Печоре неизвестные лица нелегально срубили почти двадцать деревьев, о чем сообщает прокуратура Республики Коми.
Таким образом, по данным ведомства, печорская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды. В ходе проверки стало известно, что в водоохранной зоне лесного фонда Каджеромского участкового лесничества, положенного неподалеку от поселка Трубоседьель в Печорском районе, неизвестными лицами было незаконно срублено девятнадцать сосен. Эта преступная деятельность нанесла экологический урон, оценённый в 160 тысяч рублей.
Межрайонная прокуратура передала результаты проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела против виновных.
После анализа материалов, следственным отделом ОМВД России по городу Печора было возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Усть-Куломском районе возвели новый мост. Раньше там стояло сооружение, которое построили местные жители.