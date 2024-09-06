В Коми неизвестные незаконно срубили почти 20 сосен в лесу

В Печоре неизвестные лица нелегально срубили почти двадцать деревьев, о чем сообщает прокуратура Республики Коми.

Таким образом, по данным ведомства, печорская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды. В ходе проверки стало известно, что в водоохранной зоне лесного фонда Каджеромского участкового лесничества, положенного неподалеку от поселка Трубоседьель в Печорском районе, неизвестными лицами было незаконно срублено девятнадцать сосен. Эта преступная деятельность нанесла экологический урон, оценённый в 160 тысяч рублей.