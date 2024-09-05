В Сыктывкаре пожарные из горящего многоквартирного дома спасли 11 человек
- 20:45 5 сентября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре пожарные вытащили из горящего дома одиннадцать человек. Возгорание случилось 4 сентября в Эжвинском районе столицы Коми по адресу проспект Бумажников, 7.
Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Так, по их информации, в квартире на проспекте Бумажников в многоэтажке произошел пожар. Самостоятельно вышли из здания десять жильцов, еще одиннадцать человек нуждались в помощи спасателей. Их всех вывели на улицу. Пострадавших в огне нет.
На ликвидацию пожара направили 17 огнеборцев и пять единиц техники. Пламя потушили на площади 25 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования.
Напомним, в Усть-Куломском районе Республики Коми построили новый мост через реку Помос. Ранее там стояла конструкция, которую возвели сами жители населенных пунктов. Мост за столько лет обветшал и пришел в непригодность.