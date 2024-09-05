В Сыктывкаре пожарные из горящего многоквартирного дома спасли 11 человек

Фото МЧС России по Коми

В Сыктывкаре пожарные вытащили из горящего дома одиннадцать человек. Возгорание случилось 4 сентября в Эжвинском районе столицы Коми по адресу проспект Бумажников, 7. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Так, по их информации, в квартире на проспекте Бумажников в многоэтажке произошел пожар. Самостоятельно вышли из здания десять жильцов, еще одиннадцать человек нуждались в помощи спасателей. Их всех вывели на улицу. Пострадавших в огне нет.

На ликвидацию пожара направили 17 огнеборцев и пять единиц техники. Пламя потушили на площади 25 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования.