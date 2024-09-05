В Усть-Куломском районе Коми построили новый мост
- 20:15 5 сентября
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- Инесса Богатая
Руководитель Усть-Куломского района выразил благодарность правительству Коми за поддержание в организации переправы через реку.
Сергей Рубан разместил пост в соцсетях. Глава района указал, что неподалеку от села Помоздино находятся очень красивые места по другую сторону реки Помос - деревня Ягслудабож и местность Öлек. Их связывал с "сушей" старый мост, возведенный местными жителями много лет тому назад.
По словам С.Рубана, мост полностью обветшал, сделав невозможным проезд техники, включая специализированные машины.
"С учетом многочисленных просьб жителей мы обратились к Правительству Республики Коми за финансовой помощью для организации переправы через реку. Искренне благодарен главе республики Владимиру Уйбе, председателю Комитета Коми по гражданской обороне и ЧС Александру Бурцеву за поддержку нашего запроса. Особая благодарность нашему подрядчику, индивидуальному предпринимателю И.Прокушеву за оперативность и высокое качество", - написал С.Рубан.
Работы по созданию переправы завершили 4 сентября, конструкции старого моста демонтировали. Впереди остается установить перильное ограждение и сделать дополнительный деревянный настил для пешеходов.
Глава района отметил, что благодаря переправе СПК "Помоздино" сможет без проблем обрабатывать принадлежащие им сельхозугодья.
"Также надеюсь, что здесь появятся желающие взять земельные участки для строительства жилых домов или ведения другой деятельности", - заключил С.Рубан.