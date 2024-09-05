В Усть-Куломском районе Коми построили новый мост

Руководитель Усть-Куломского района выразил благодарность правительству Коми за поддержание в организации переправы через реку.

Сергей Рубан разместил пост в соцсетях. Глава района указал, что неподалеку от села Помоздино находятся очень красивые места по другую сторону реки Помос - деревня Ягслудабож и местность Öлек. Их связывал с "сушей" старый мост, возведенный местными жителями много лет тому назад.

По словам С.Рубана, мост полностью обветшал, сделав невозможным проезд техники, включая специализированные машины.

"С учетом многочисленных просьб жителей мы обратились к Правительству Республики Коми за финансовой помощью для организации переправы через реку. Искренне благодарен главе республики Владимиру Уйбе, председателю Комитета Коми по гражданской обороне и ЧС Александру Бурцеву за поддержку нашего запроса. Особая благодарность нашему подрядчику, индивидуальному предпринимателю И.Прокушеву за оперативность и высокое качество", - написал С.Рубан.

Работы по созданию переправы завершили 4 сентября, конструкции старого моста демонтировали. Впереди остается установить перильное ограждение и сделать дополнительный деревянный настил для пешеходов.

Глава района отметил, что благодаря переправе СПК "Помоздино" сможет без проблем обрабатывать принадлежащие им сельхозугодья.