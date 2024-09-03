В Коми появилось больше авто, работающих на природном газе
- 19:00 3 сентября
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- Инесса Богатая
Фото из архива
В Коми за пять лет число транспортных средств, работающих на природном газе, выросло в 1,6 раза.
По информации Комистата, основанной на данных Управления Госавтоинспекции МВД по республике, в 2023 году по дорогам региона передвигались 548 таких транспортных средств. Из них 24% составляют грузовые автомобили, 44% — легковые машины, а 31% — автобусы.
Наибольший прирост оказался у количества газовых автобусов, увеличившихся с 49 до 172.
Напомним, в Сыктывкаре сотрудники правоохранительных органов задержали воришек автобусных аккумуляторов. Группа преступников вынимала запчасть из общественного транспорта и сдавали в пункт приема б/у. Своими действиями они причинили ущерб на 60 тысяч рублей. Расследование продолжается.