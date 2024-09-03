В Коми появилось больше авто, работающих на природном газе

В Коми за пять лет число транспортных средств, работающих на природном газе, выросло в 1,6 раза.

По информации Комистата, основанной на данных Управления Госавтоинспекции МВД по республике, в 2023 году по дорогам региона передвигались 548 таких транспортных средств. Из них 24% составляют грузовые автомобили, 44% — легковые машины, а 31% — автобусы.