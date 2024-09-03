В Сыктывкаре полицейские поймали похитителей автобусных аккумуляторов

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В Сыктывкаре сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых в краже аккумуляторов от автобусов. Подробности инцидента сообщили пресс-служба МВД по Коми. По информации ведомства, в дежурную часть УМВД России по Сыктывкару поступила информация от сотрудника автотранспортного предприятия, который рассказал о похищении аккумуляторов с шести автобусов на стоянке. Ущерб оценили в более 60 тысяч рублей.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили личности преступников. Ими оказались жители города 1980 и 1982 годов рождения. Один из них имел информацию о том, как пробраться на стоянку, так как ранее работал в этой компании. Украденные аккумуляторы злоумышленники сдали в пункт приема б/у автозапчастей, получив около 6 тысяч рублей.

Одного из подозреваемых задержали на месте преступления, когда он пытался похитить очередную партию АКМ, второго задержали по месту его проживания. Оба мужчины были доставлены в УВД Сыктывкара.