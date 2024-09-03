В Троицко-Печорске отечественная Лада съехала в кювет: в салоне были пять человек
- 11:45 3 сентября
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- Инесса Богатая
В Троицко-Печорске отечественное авто с пассажирами отправилось в кювет. Авария случилась 2 сентября на дороге микрорайона Южный. Подробности аварии рассказали в пресс-службе ГИБДД по Республике Коми.
По информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось около 13:10. Водителю отечественного автомобиля марки LADA Largus стало плохо и он потерял сознание, после чего машина съехала в кювет. Уточняется, что внутри салона авто находились четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.
К счастью, в аварии никто не пострадал. На место ДТП выезжали сотрудники скорой медицинской помощи и Троицко-Печорский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ".
Также напомним, мы ранее писали, что в Койгородском районе Коми на лесной дороге перевернулась иномарка. Водитель машины сильно пострадал.