В Койгородском районе Коми иномарка перевернулась на лесной дороге

Так, по информации ведомства, инцидент случился 2 сентября примерно в 15:00. Водитель иномарки 1951 года рождения ехал по лесной неасфальтированной дороге в поселок Кузьель. На 14 километре мужчина утратил контроль над свои авто и перевернулся.

В результате такой аварии водитель "Шевроле" получил травмы. Медики "скорой" помощи диагностировали у него черепно-мозговую травму и ушибленные раны головы и брови. Водителя увезли в больницу. Инспекторы ГИБДД уточняют, что на момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности. Также его стаж вождения насчитывается с 2004 года.