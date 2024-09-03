В Сыктывкаре водитель с 20-летним стажем сбил пенсионера

В одном из дворов Сыктывкара произошел наезд на пешехода. Детали случившегося сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Инцидент зафиксировали вчера, 2 сентября, примерно в 10:10. Водитель 1954 года рождения, управлявший автомобилем Niva Chevrolet, выполнял маневр задним ходом на прилегающей территории дома №116 по улице Карла Маркса. В ходе маневра он не заметил пешехода, стоявшего позади автомобиля, и сбил его, после чего покинул место происшествия.