В Сыктывкаре водитель с 20-летним стажем сбил пенсионера
- 09:00 3 сентября
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- Татьяна Зубова
В одном из дворов Сыктывкара произошел наезд на пешехода. Детали случившегося сообщили в Госавтоинспекции Коми.
Инцидент зафиксировали вчера, 2 сентября, примерно в 10:10. Водитель 1954 года рождения, управлявший автомобилем Niva Chevrolet, выполнял маневр задним ходом на прилегающей территории дома №116 по улице Карла Маркса. В ходе маневра он не заметил пешехода, стоявшего позади автомобиля, и сбил его, после чего покинул место происшествия.
Пешеход 1962 года рождения получил травмы — ушибы обоих бедер. Госпитализация не потребовалась. Водительский стаж нарушителя больше 20-ти лет.
Напомним, ранее в Прилузском районе 11-летний подросток опрокинулся на мопеде и попал в больницу. Мальчик не смог справиться с управлением на трассе. В результате юный нарушитель получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую травму.