Яд в бульоне. Врач объяснила, из каких съедобных грибов не стоит варить суп
- 17:01 10 августа
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- Служба новостей
Грибники наслаждаются урожайным началом лета. Подберезовики, маслята, подосиновики, белые… Но, оказывается, не из всех стоит варить суп. Почему?
После дождливой погоды в лесу вовсю пошли грибы. Например, любители тихой охоты уже собирают колосовики — белые, подберезовики и другие трубчатые, которые появляются, когда колосятся зерновые.
Грибы можно солить, варить, жарить, и они в любом виде будут вкусными. А вот варить суп, оказывается, стоит не из всех видов съедобных грибов. С чем связано это ограничение? Об этом aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.
Выделяют яды
Все грибы, в том числе съедобные, содержат токсины. Некоторые грибы активно выделяют яды при варке. Их как раз и не стоит использовать для приготовления супов, так как токсины будут в бульоне. Специалисты Лаборатории профилактической и экологической токсикологии Белорусского научно-исследовательского санитарно-гигиенического института в Минске отмечают, что все пластинчатые грибы с горьким млечным соком не подходят для варки супов. А это: грузди, волнушки, рыжики, сыроежки, лисички и др. Все они выделяют свои яды в отвар, и его необходимо сливать, а не использовать в пищу. А уже сваренные грибы, например, можно пожарить или сделать салат.
Врачи-токсикологи Московского центра профилактической медицины и продления жизни отмечают, что яды весенних сморчков и строчков тоже прекрасно растворяются в воде при кипячении.
Перезрелые — не есть
Перезревшие грибы содержат в себе испорченный белок, который плохо переваривается. По своей структуре такой белок сходен с хитином, из которого формируются панцири жуков, крабов и креветок. Его употребление может привести к острой аллергически-гастритной реакции. Кроме того, старые грибы часто оказываются заражены плесенью и одноклеточными паразитическими амебами. При варке супа они также растворяются в бульоне и при употреблении оказывают токсическое воздействие на организм.
У дороги — не брать
Вдоль дорог теперь можно встретить грибы, которые еще несколько лет назад самостоятельно никогда не произрастали на данной территории. Например, это шампиньоны теплым летом могут появиться на газонах даже в городах. Специалисты Санкт-Петербургского лесотехнического университета объясняют такие явления тем, что остатки шампиньонов, утилизированные из торговых сетей, из-за халатности сотрудников часто попадают в землю и в дальнейшем развивают собственную грибницу.
Любые грибы, растущие в городских скверах и парках, а также вдоль дорог, лучше вообще не использовать в пищу, а не только для приготовления супа. Грибы имеют избирательную способность накапливать в себе тяжелые металлы и ядохимикаты в опасных концентрациях, порой многократно превышающих допустимые.
Больше всего ядов в шляпках грибов, куда они попадают вместе с осадками, загрязненными промышленными выбросами, из выхлопных газов транспорта.
Ещё грибы отлично накапливают даже небольшие дозы радиоактивного излучения — лучше, чем высшие растения или другие организмы.
При варке грибов городские загрязнения в большей степени выделяются из них и остаются в бульоне. Пользы от такого супа точно не будет, один вред.
Врач также напоминает, что грибы — это продукт, который используется больше для удовлетворения вкусовых пристрастий, а не для пользы, так как они трудно перевариваются и имеют много противопоказаний. Так что не забываем про чувство меры, сообщает портал "ВФокусе".