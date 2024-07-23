Как понять, что картошку пора копать: признаки и советы

Картофель — одна из самых популярных и полезных культур в огороде. Однако, чтобы получить хороший урожай, важно знать, когда правильно собирать картошку. В этой статье мы рассмотрим признаки, по которым можно понять, картошку пора выкапывать, и дадим несколько полезных советов.

Признаки готовности картошки к сбору:

1. Отцветание верхушек: когда цветение картофельных кустов заканчивается, это может быть признаком того, что клубни уже сформировались и готовы к сбору.