Как понять, что картошку пора копать: признаки и советы
- 07:13 23 июля
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- Служба новостей
Картофель — одна из самых популярных и полезных культур в огороде. Однако, чтобы получить хороший урожай, важно знать, когда правильно собирать картошку. В этой статье мы рассмотрим признаки, по которым можно понять, картошку пора выкапывать, и дадим несколько полезных советов.
Признаки готовности картошки к сбору:
1. Отцветание верхушек: когда цветение картофельных кустов заканчивается, это может быть признаком того, что клубни уже сформировались и готовы к сбору.
2. Увядание листвы: когда листва начинает увядать и желтеть, картошка достигла зрелости и готова к сбору.
3. Проверка клубней: вы можете осторожно проверить несколько клубней — аккуратно выройте небольшой участок земли возле куста. Если клубни достаточно крупные и имеют хорошую форму, возможно, настало время собирать урожай.
Советы по сбору картошки:
1. Не торопитесь: не спешите собирать картошку сразу после отцветания. Дайте клубням немного времени для окончательного формирования.
2. Собирайте в сухую погоду: лучше всего собирать картошку в сухую погоду, чтобы избежать загрязнения и повреждения клубней.
3. Храните правильно: после сбора храните картошку в прохладном и тёмном месте, чтобы она дольше сохраняла свежесть.
Следуя этим простым признакам и советам, вы сможете определить момент, когда ваш урожай картошки готов для сбора. Наслаждайтесь свежими и вкусными клубнями, выращенными с любовью на вашем собственном участке, пишет pravda.ru.
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