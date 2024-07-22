Янтарная гадость в прозрачной бутылке: Роскачество назвало худшие марки растительного масла

Эксперты Федерального бюджетного учреждения "Российская система качества" (Роскачество) провели обширное исследование 57 популярных брендов растительного масла, доступных в российских магазинах. Результаты этой проверки, опубликованные недавно, шокировали специалистов и должны стать тревожным сигналом для всей отрасли. Несмотря на то, что большинство проверенных образцов не содержали явных нарушений или вредных веществ, эксперты выявили ряд серьезных недостатков, ставящих под сомнение добросовестность некоторых производителей.

Особую озабоченность вызывает несоответствие характеристик продукта тем данным, что указаны на упаковке. Так, в брендах "Кубань", "Империя Солнца" и "Золотой стандарт" были обнаружены расхождения между фактическими показателями и заявленными производителями. Это ставит под угрозу доверие потребителей, которые рассчитывают на достоверную информацию о приобретаемом товаре.

Кроме того, в растительных маслах таких марок, как "Кубань" и "Green Ray", эксперты Роскачества выявили отклонения по содержанию жирных кислот. Это может говорить о нарушениях в технологическом процессе или даже умышленном искажении рецептуры.

На этом фоне особенно отрадно, что ряд брендов продемонстрировали безупречные результаты. Так, по заключению специалистов, "Слобода", "Каролина" и "Подворье" являются одними из лучших представителей на рынке растительного масла. В их продукции не было обнаружено никаких проблем или отклонений.

Данное расследование Роскачества наглядно показывает, что даже на рынке относительно простых и распространенных продуктов, таких как растительное масло, существует серьезная проблема с недобросовестностью производителей. Фальсификация состава, искажение информации на этикетках - все это ставит под угрозу интересы и здоровье миллионов российских потребителей.

"Результаты нашего исследования должны стать тревожным сигналом для всей отрасли, - комментирует представитель Роскачества. - Производители, дистрибьюторы и ритейлеры обязаны срочно принять меры по наведению порядка и обеспечению подлинности своей продукции. Только так можно восстановить доверие покупателей."

Одним из ключевых шагов в этом направлении может стать более активное информирование потребителей о результатах регулярных проверок. Публикация данных независимой экспертизы Роскачества поможет покупателям сделать осознанный выбор и отдавать предпочтение действительно качественным брендам.

Кроме того, необходимо ужесточить государственный контроль за соблюдением стандартов и рецептур при производстве растительных масел. Более строгие меры ответственности для нарушителей также могут стать действенным инструментом в борьбе с фальсификацией.

Новое расследование Роскачества - это предупреждение для всей отрасли. Только консолидированные усилия производителей, дистрибьюторов, ритейлеров и государственных органов способны решить проблему недобросовестности на рынке растительного масла. Российские потребители вправе рассчитывать на качественную, безопасную и достоверную продукцию, пишет progorod62.ru.