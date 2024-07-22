Норма до 31 августа: кому положены билеты на поезд со скидкой 50%

В 2024 году РЖД объявило акцию, позволяющую приобрести билеты на поезд для детей в возрасте от 10 до 17 лет со скидкой до 50%. Эта информация предоставлена официальными представителями РЖД. Акция (12+) действует на летние поездки — с 1 июня по 31 августа 2024 года — и распространяется не на все поезда и типы вагонов. Давайте рассмотрим детали акции.

Какие поезда участвуют в акции?

Скидка 50% на стоимость взрослого билета распространяется на поезда дальнего следования, принадлежащие "Федеральной пассажирской компании" (ФПК). На сайте РЖД рядом с номером поезда указаны данные о перевозчике, а в мобильном приложении эта информация отображается над номером поезда.