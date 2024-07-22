Норма до 31 августа: кому положены билеты на поезд со скидкой 50%
- 00:20 23 июля
- 12+
- Служба новостей
В 2024 году РЖД объявило акцию, позволяющую приобрести билеты на поезд для детей в возрасте от 10 до 17 лет со скидкой до 50%. Эта информация предоставлена официальными представителями РЖД. Акция (12+) действует на летние поездки — с 1 июня по 31 августа 2024 года — и распространяется не на все поезда и типы вагонов. Давайте рассмотрим детали акции.
Какие поезда участвуют в акции?
Скидка 50% на стоимость взрослого билета распространяется на поезда дальнего следования, принадлежащие "Федеральной пассажирской компании" (ФПК). На сайте РЖД рядом с номером поезда указаны данные о перевозчике, а в мобильном приложении эта информация отображается над номером поезда.
Типы поездов и вагонов
Для одноэтажных поездов скидка действует при покупке билетов в следующие типы вагонов:
- Общие и другие вагоны с местами для сидения
- Плацкартные вагоны
- Вагоны второго и третьего класса моторвагонных электропоездов, таких как "Ласточки", под управлением ФПК
Для двухэтажных поездов правила немного отличаются. В этих поездах имеются только купе, и детский билет можно приобрести за 50% от стоимости проезда взрослого пассажира в плацкартном вагоне по тому же маршруту.
Например, билет для взрослого в двухэтажный поезд стоит 5000 ₽, а в плацкартный вагон по тому же маршруту — 3000 ₽. В этом случае детский билет в двухэтажный вагон обойдется в 1500 ₽, что составляет 50% от стоимости билета в плацкартном вагоне.
Ограничения скидки
Скидка не распространяется на:
- Стоимость постельного белья
- Проезд в купе одноэтажных вагонов, вагонах СВ и класса люкс
- Проезд в скоростных и высокоскоростных поездах, таких как "Сапсаны"
- Билеты на поезда, не сформированные ФПК, например, "Гранд Сервис Экспресс", "Тверской Экспресс" или "Дирекция Скоростного Сообщения" (ДОСС)
История акции
Скидка на летние билеты действует с 2016 года, а на двухэтажные поезда — с 2020 года. В 2023 году этой возможностью воспользовались более 3,3 млн школьников.
Как купить билет со скидкой?
Билеты по акции можно приобрести с 5 марта на сайте РЖД, в приложении "РЖД пассажирам" и в кассах. Размер скидки не зависит от даты покупки, а количество билетов не ограничено.
Документы, необходимые для посадки
При посадке на поезд ребенок должен предъявить:
- Билет в электронном или распечатанном виде
- Паспорт, если ребенку больше 14 лет. Для детей до 14 лет — свидетельство о рождении или нотариально заверенную копию этого документа. Эти документы можно использовать в течение 90 дней после дня рождения, если ребенок еще не получил паспорт.
Справка о том, что ребенок учится в школе, и другие дополнительные документы для этой акции не требуются, сообщает sevastopolmedia.ru.
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