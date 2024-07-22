Почему желтеют огурцы и как это исправить: причина может быть одна или сразу несколько

Фото из архива "Про Города"

Неправильный полив Нехватка или переизбыток влаги в почве чаще всего приводят к пожелтению листьев, но иногда могут стать причиной появления жёлтых завязей. Обычно об ошибках при поливе говорит изменение окраски нижних листьев. Ещё один симптом — пожелтение и высыхание краёв листочков. Все эти изменения сигнализируют, что вы слишком редко поливаете огурцы либо отправляете мало воды под кустики. Если на огурцах желтеют листья, завязи и при этом маленькие плоды опадают, значит, используется холодная вода. А капли на листьях под воздействием солнечного света могут вызвать ожоги, которые проявляются золотистыми сухими пятнами.

Исправить ситуацию поможет комплексный подход. Всегда используйте для полива огурцов только тёплую воду. Так, утром можно оставить несколько вёдер на солнце, чтобы к вечеру жидкость нагрелась естественным путём. Поливайте растения рано утром или вечером на закате и направляйте поток строго под корень кустиков.

Частота поливов зависит от того, где растут огурцы. Растения в открытом грунте поливают примерно три раза в неделю, если нет дождей. В жару и засуху процедуру проводят ежедневно. Тепличные грядки увлажняют чаще — 4–5 раз в неделю, из-за высокой температуры в закрытой конструкции. Так или иначе следите, чтобы грунт всегда был влажным.

На начальном этапе развития на 1 м2 огуречной грядки нужно выливать около 10 л тёплой воды, а когда растения начнут плодоносить — 15–20 л.

Недостаток освещения

Для обильного плодоношения огурцам требуется много света. Даже незначительное притенение может вызвать пожелтение листьев и слабое формирование завязей.

Присмотритесь к участку, где растут огурцы. Возможно, имеет смысл перенести грядку или теплицу в другое место, которое будет освещаться солнцем в течение всего дня. Желание получить больше урожая, сажая огурцы слишком густо, тоже может сыграть злую шутку – по мере роста кусты будут закрывать друг друга. Поэтому самоопыляемые гибриды рекомендуется размещать по 1–2 штуки на 1 м2, а пчелоопыляемые — по 2–3 на 1 м2.

Не забывайте и о формировании огуречных кустов. Вовремя удаляйте усы и пасынки, чтобы они не загущали посадки и не отбирали силы у основного ствола. А если вы всё-таки решили оставлять боковые побеги, чтобы увеличить количество урожая, не давайте им разрастаться и вовремя прищипывайте макушки. Длина веточек должна быть не больше 20–25 см, а завязей — не больше 3–4 штук.

После того как плоды с пасынков будут собраны, удалите эти побеги у самого основания — в пазухе листьев.

Нехватка питания

Присмотритесь к кустикам и проанализируйте, как именно желтеют листья у огурцов. Нехватка того или иного элемента проявляется по-разному.

Так, если на растении побледнели сперва нижние листья, а затем проблема постепенно начала подниматься выше, — огурцы нуждаются в азоте. В этом случае растворите 50 г мочевины в 10 л воды и полейте растения под корень, предварительно увлажнив грунт. На один куст уйдёт 0,5 л удобрения.

Нехватка калия проявляется жёлтой окантовкой по краям пластин. Сначала симптом наблюдается на нижних листьях и со временем распространяется выше. Исправить ситуацию поможет внекорневая подкормка. Растворите 20 г монофосфата калия в 10 л воды и опрыскайте листья огурцов с обеих сторон. Проводите процедуру рано утром или на закате, чтобы не спровоцировать ожоги на растениях под влиянием солнца.

Жёлтые листья с зелёными прожилками в верхней части куста говорят о недостатке железа. Это явление называется хлорозом. В таком случае помогут опрыскивания растений специальными препаратами с железом, которые разводятся по инструкции на упаковке. Можно приготовить полезную смесь самостоятельно, разбавив по одной чайной ложке железного купороса и лимонной кислоты в 10 л воды. Полученной жидкостью опрыскайте листья огурцов утром или после захода солнца.

Если нижние листья на огурцах стали жёлтыми, а прожилки на них остались зелёными — куст нуждается в магнии. Разведите 15 г сульфата магния в 10 л воды и опрыскайте все листья огурцов утром или вечером.

Перепады температуры

Для нормального роста огурцам нужно много тепла. Оптимальная температура — не ниже 13–15 градусов ночью и не выше 25–27 днём. При резких перепадах или большой разнице дневной и ночной температуры огурцы начинают хуже усваивать питательные вещества из грунта, испытывают стресс, а их листья и завязи желтеют, сохнут и опадают.

Подобная проблема встречается в теплицах, где днём воздух может раскаляться до 40 градусов, а ночью резко опускаться. В первую очередь внимательно осмотрите конструкцию на наличие дырок и поломок в укрытии и при необходимости проведите ремонт.

В знойную или солнечную погоду не забывайте оставлять форточки и двери теплицы открытыми, чтобы она не превращалась в печь. После захода солнца прекращайте проветривание, чтобы избежать резкого перепада температуры внутри сооружения.

В затяжную жару можно дополнительно накрыть крышу теплицы специальной затеняющей сеткой, что поможет нагреваться воздуху внутри не так интенсивно.

Проблемы с опылением

Если вы выращиваете пчелоопыляемые сорта огурцов и заметили пожелтение или опадание едва появившихся завязей, из которых в итоге не формируются полноценные плоды, скорее всего, насекомые не опылили цветки. Такая картина чаще наблюдается в теплицах, куда опылители могли попросту не проникнуть.

Чтобы привлечь пчёл, шмелей и других полезных насекомых, время от времени опрыскивайте кусты сладким раствором. Для этого смешайте 1 чайную ложку мёда в 250 л воды и щедро оросите огурцы. Лучше всего проводить процедуру рано утром — в самом начале «рабочего дня» насекомых.

В будущем сезоне отдавайте предпочтение самоопыляемым гибридам огурцов, которые завязывают плоды без помощи, пишет lifehacker.ru.