Что делать с клубникой в июле и августе, чтобы на следующий сезон получить обильный, сладкий урожай

Чтобы получить богатый и сладкий урожай клубники, важно правильно подкармливать растения в течение всего сезона, пишет pravda.ru. После сбора урожая и удаления старых листьев рекомендуется подкормить клубнику комплексными минеральными или органическими удобрениями. Для этого можно использовать смесь из 2 столовых ложек нитроаммофоски и 1 стакана древесной золы, растворённых в 10 литрах воды.

Особенно важно провести подкормку клубники в августе раствором мочевины (30 г на 10 литров воды). Это способствует формированию цветочных почек и увеличению их количества, что в итоге повышает урожайность в следующем году.

Правильное и своевременное внесение удобрений значительно повышает урожайность клубники, делая ягоды более сладкими и крупными.