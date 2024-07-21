Что делать с клубникой в июле и августе, чтобы на следующий сезон получить обильный, сладкий урожай
- 20:13 21 июля
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- Служба новостей
Чтобы получить богатый и сладкий урожай клубники, важно правильно подкармливать растения в течение всего сезона, пишет pravda.ru.
После сбора урожая и удаления старых листьев рекомендуется подкормить клубнику комплексными минеральными или органическими удобрениями. Для этого можно использовать смесь из 2 столовых ложек нитроаммофоски и 1 стакана древесной золы, растворённых в 10 литрах воды.
Особенно важно провести подкормку клубники в августе раствором мочевины (30 г на 10 литров воды). Это способствует формированию цветочных почек и увеличению их количества, что в итоге повышает урожайность в следующем году.
Правильное и своевременное внесение удобрений значительно повышает урожайность клубники, делая ягоды более сладкими и крупными.
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