Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев. Одним из таких запретов является ограничение на заправку топлива в пластиковые контейнеры.

Запрет на использование пластиковых контейнеров на АЗС связан с безопасностью, так как неправильное хранение топлива может привести к его воспламенению. Причины запрета кроются в рисках, связанных с изменением формы и состояния пластика под влиянием температурных перепадов, что может привести к трещинам и утечке топлива.