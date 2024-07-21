Решение подписано: всех, у кого есть дети, ждет приятный сюрприз с 1 августа

Фото из архива "Про Города"

С 1 августа 2024 года в нескольких регионах России, включая Калужскую, Псковскую, Томскую и Ярославскую области, будут введены новые меры социальной поддержки для многодетных семей. Эти меры направлены на помощь в подготовке детей к школе и включают ежегодные денежные выплаты на покупку школьной и спортивной одежды. Калужская область

В Калужской области многодетные семьи смогут получать ежегодную денежную выплату для приобретения школьной одежды и спортивной формы. Размер выплаты будет индексироваться в соответствии с региональной бюджетной и налоговой политикой текущего финансового года и планового периода. Подать заявление на получение выплаты можно будет с 1 августа по 15 декабря. Выплата будет перечисляться через кредитную организацию или почту, указанную в заявлении, не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о ее назначении.

Псковская область

В Псковской области будут внесены изменения в Закон «О социальной поддержке многодетных семей». С 1 августа многодетные семьи смогут получать ежегодную денежную выплату на покупку школьной и спортивной одежды в размере 3000 рублей. Эту выплату предназначено для семей, чьи дети учатся в муниципальных и государственных общеобразовательных учреждениях. Меры социальной поддержки будут действовать до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет при очном обучении.

Томская область

С 1 августа 2024 года в Томской области вступит в силу закон «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей», принятый 5 июня 2024 года. Закон предусматривает бесплатное питание для детей из многодетных семей, а также ежегодную денежную выплату на покупку школьной и спортивной одежды в размере 10 000 рублей. Этой мерой смогут воспользоваться семьи, чей доход не превышает полторы величины прожиточного минимума на душу населения.

Ярославская область

В Ярославской области также с 1 августа 2024 года вводится право многодетных семей на получение единовременной выплаты на покупку школьной и спортивной одежды в размере 5000 рублей. Выплата будет производиться раз в год на каждого ребенка из многодетной семьи, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения.

Эти меры социальной поддержки направлены на облегчение финансовой нагрузки на многодетные семьи и обеспечение детей всем необходимым для успешного обучения.