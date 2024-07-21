На линейку в другой день: изменилась дата начала учебного года в школах. Родители, готовьтесь

Ежегодное торжественное празднование Дня знаний является важной частью российской образовательной и социокультурной традиции. Этот праздник объединяет миллионы школьников, студентов и их родителей по всей стране, символизируя начало нового учебного года и открывая новые возможности для роста и развития подрастающего поколения.

В современных условиях возникает вопрос о том, как лучше организовать и провести это значимое событие. Один из таких вопросов был поднят жительницей Пензы, Ксенией П., которая обратилась к губернатору области через социальные сети. Она предложила перенести торжественные линейки на воскресенье, 1 сентября 2024 года, подчеркнув, что это позволит родителям провести время с детьми после мероприятия.