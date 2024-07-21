Роскачество обнаружило в подгузниках для новорожденных плесень и дрожжи — только две марки соответствуют нормам

Фото из архива "Про Города"

Роскачество провело тщательное исследование детских подгузников, проверяя их соответствие установленным нормам. Из 21 изученной марки соответствие стандартам показали только две. Подгузники китайской марки Joonies полностью провалили тестирование. Эксперты выявили в их составе плесень и дрожжи. По мнению специалистов Роскачества, вредоносные микроорганизмы могли попасть в продукт как на складе производителя, так и на любом этапе производства.

Лишь два бренда — Mepsi и Bella Baby Happy — соответствовали всем нормативам. Примечательно, что подгузники иностранных производителей не выдерживали тестов: они протекали, плохо впитывали влагу и демонстрировали проблемы с уровнем pH.

Эксперты заверили беспокойных родителей, что современные подгузники, отвечающие требованиям безопасности, не вызывают перегрева кожи и абсолютно безопасны для мальчиков и девочек.

Рекомендации по смене подгузников: для новорожденных — каждые 3−4 часа, в возрасте полгода — каждые 6 часов. Также подгузник нужно менять сразу после акта дефекации ребёнка, сообщает hibiny.ru.