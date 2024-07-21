Потеряют вкус и пользу: 5 продуктов, которые не стоит замораживать

Самый популярный способ консервации пищи — заморозка. Это очень удобно, особенно если нужно сохранить летний урожай до зимы или продлить срок годности какого-либо продукта.

Однако не все продукты можно подвергать такому хранению, некоторые из них просто потеряют большую часть питательных веществ и вкус, пишет издание INC News.