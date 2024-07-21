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Потеряют вкус и пользу: 5 продуктов, которые не стоит замораживать

Потеряют вкус и пользу: 5 продуктов, которые не стоит замораживатьfreepik.com

Самый популярный способ консервации пищи — заморозка. Это очень удобно, особенно если нужно сохранить летний урожай до зимы или продлить срок годности какого-либо продукта.

Однако не все продукты можно подвергать такому хранению, некоторые из них просто потеряют большую часть питательных веществ и вкус, пишет издание INC News.

Так, не рекомендуется замораживать помидоры. Многие хозяйки делают это для того, чтобы в холода использовать томаты при приготовлении различных блюд — соусов, супов и пиццы. Однако овощ потеряет сочность, аромат и витамины.

То же самое произойдет и с авокадо, если подвергнуть его воздействию минусовых температур. Экзотический плод станет практически несъедобным. Базилик тоже не стоит замораживать. Он лишится своего яркого запаха и цвета. 

Тяжело переносят заморозку куриные яйца и некоторые сыры. Яйца при длительном хранении в морозилке теряют часть полезных веществ, в том числе витамин А и холин, а сыры (рассольные, мягкие и с плесенью) — вкусовые характеристики и текстуру, пишет портал edimdoma.ru.

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