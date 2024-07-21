Как сохранить петрушку, лук и укроп на зиму — зелень останется свежей и ароматной
- 21:30 21 июля
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- Служба новостей
Июль — идеальное время для наслаждения свежей зеленью: укропом, зеленым луком, кинзой, петрушкой и другими витаминными растениями. Зелень растёт так быстро, что порой за ней не успеваешь — только срывай.
Однако часто случается, что излишки просто выбрасываются. У многих дачников в этот период настолько богатый урожай, что они не успевают съедать всю зелень, даже добавляя её во все блюда. Листовые салаты, петрушка, лук и укроп начинают портиться практически сразу.
Для сохранения урожая многие хозяйки сушат зелень на зиму. Хотя это и позволяет сохранить витамины, такие заготовки занимают много места и требуют подходящей тары.
Существует и другой, более компактный способ хранения зелени. Как сообщает NEWS.ru, растения следует мелко нарезать, разложить по небольшим силиконовым формочкам и добавить в каждый отсек примерно по две столовые ложки воды.
Эти заготовки нужно заморозить на 12 часов, после чего лед с зеленью извлеките из формочек и переложите в любую удобную тару, например, в полиэтиленовый пакет. Затем верните их в морозильную камеру. Этот метод намного лучше сушки, так как зелень сохраняет свою свежесть, пишет edimdoma.ru.
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