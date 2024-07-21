Как сохранить петрушку, лук и укроп на зиму — зелень останется свежей и ароматной

Июль — идеальное время для наслаждения свежей зеленью: укропом, зеленым луком, кинзой, петрушкой и другими витаминными растениями. Зелень растёт так быстро, что порой за ней не успеваешь — только срывай.

Однако часто случается, что излишки просто выбрасываются. У многих дачников в этот период настолько богатый урожай, что они не успевают съедать всю зелень, даже добавляя её во все блюда. Листовые салаты, петрушка, лук и укроп начинают портиться практически сразу.