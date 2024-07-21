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Не пейте эти помои: названы популярные марки кофе, которые не стоит брать даже по акции

Не пейте эти помои: названы популярные марки кофе, которые не стоит брать даже по акцииФото из архива "Про Города"

Росконтроль опубликовал новый рейтинг марок растворимого кофе, которые стоит избегать из-за низкого качества и возможных подделок. Обзор был проведен на основе сублимированных сортов кофе, которые пользуются широкой популярностью из-за простоты их приготовления. Исследованные образцы прошли лабораторное тестирование на содержание углеводов, уровень глюкозы и другие показатели.

Результаты исследования показали, что наивысшие оценки за качество и безопасность получили следующие бренды: Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта.

Однако такие марки, как Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite, попали в черный список Росконтроля. В их составах были выявлены добавки цикория и зерновых злаков, что является признаком подделки и нарушения стандартов кофе.

Таким образом, при выборе растворимого кофе рекомендуется отдавать предпочтение маркам, получившим высокие оценки за качество и безопасность.

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