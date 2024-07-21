Не пейте эти помои: названы популярные марки кофе, которые не стоит брать даже по акции
- 17:03 21 июля
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Росконтроль опубликовал новый рейтинг марок растворимого кофе, которые стоит избегать из-за низкого качества и возможных подделок. Обзор был проведен на основе сублимированных сортов кофе, которые пользуются широкой популярностью из-за простоты их приготовления. Исследованные образцы прошли лабораторное тестирование на содержание углеводов, уровень глюкозы и другие показатели.
Результаты исследования показали, что наивысшие оценки за качество и безопасность получили следующие бренды: Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта.
Однако такие марки, как Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite, попали в черный список Росконтроля. В их составах были выявлены добавки цикория и зерновых злаков, что является признаком подделки и нарушения стандартов кофе.
Таким образом, при выборе растворимого кофе рекомендуется отдавать предпочтение маркам, получившим высокие оценки за качество и безопасность.
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