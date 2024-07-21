Не пейте эти помои: названы популярные марки кофе, которые не стоит брать даже по акции

Росконтроль опубликовал новый рейтинг марок растворимого кофе, которые стоит избегать из-за низкого качества и возможных подделок. Обзор был проведен на основе сублимированных сортов кофе, которые пользуются широкой популярностью из-за простоты их приготовления. Исследованные образцы прошли лабораторное тестирование на содержание углеводов, уровень глюкозы и другие показатели.

Результаты исследования показали, что наивысшие оценки за качество и безопасность получили следующие бренды: Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта.