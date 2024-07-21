Долой вонь и плесень: просто налейте это в стиралку и она очистится сама

Стиральная машина — незаменимый помощник в любом доме, однако иногда в ней могут возникнуть неприятные проблемы, такие как плесень и грибок. Чаще всего они образуются на резиновом уплотнителе вокруг дверцы. Если не проводить регулярную очистку и не оставлять дверцу машинки открытой для проветривания после стирки, со временем это может привести к серьезным последствиям.

К счастью, есть доступные и простые методы для борьбы с плесенью и грибком без необходимости использовать дорогие и агрессивные химические средства. Один из самых эффективных способов включает применение раствора из перекиси водорода и уксуса в равных пропорциях. Нужно просто залить эту смесь на резиновый уплотнитель, а потом протереть верхнюю часть губкой или тряпкой, смоченной в растворе. Через 15 минут воздействия резинку нужно протереть и запустить цикл полоскания в стиральной машине.