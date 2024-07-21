Долой вонь и плесень: просто налейте это в стиралку и она очистится сама
- 11:04 21 июля
- 12+
- Служба новостей
Стиральная машина — незаменимый помощник в любом доме, однако иногда в ней могут возникнуть неприятные проблемы, такие как плесень и грибок. Чаще всего они образуются на резиновом уплотнителе вокруг дверцы. Если не проводить регулярную очистку и не оставлять дверцу машинки открытой для проветривания после стирки, со временем это может привести к серьезным последствиям.
К счастью, есть доступные и простые методы для борьбы с плесенью и грибком без необходимости использовать дорогие и агрессивные химические средства. Один из самых эффективных способов включает применение раствора из перекиси водорода и уксуса в равных пропорциях. Нужно просто залить эту смесь на резиновый уплотнитель, а потом протереть верхнюю часть губкой или тряпкой, смоченной в растворе. Через 15 минут воздействия резинку нужно протереть и запустить цикл полоскания в стиральной машине.
Профилактика является лучшим способом борьбы с плесенью и грибком. Поэтому после каждой стирки рекомендуется оставлять дверцу машинки открытой для просушки и проветривания. Это простое действие поможет предотвратить появление неприятных «жильцов» и сохранить стиральную машину в чистоте и исправности на долгие годы.
Читайте также:
- Лучше древесной золы и навоза: посыпьте этим грядки в конце июля – творит чудеса
- Эта ягода — самая вредная: а мы едим ее покупаем как деликатес, еще и детей заставляем есть
- Зима близко: Вильфанд предсказал скорое падение температуры, указав регионы, где это случится
- Заготавливаем свежий щавель на зиму: очень простая заготовка для зеленых щей
- Эти трое заберут золотой билет: Василиса Володина назвала знаки, которым повезет в лотерее 22 июля