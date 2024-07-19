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В Республике Коми откроют центры поддержки для женщин в кризисе

В Республике Коми откроют центры поддержки для женщин в кризисеФото из архива "Про Город"

В Коми активно развивается социальная инфраструктура для помощи семьям и детям. В Усть-Куломском и Ижемском районах строят отделения для женщин в кризисе и подростков в трудной ситуации. Также в Сыктывкаре открылся семейный МФЦ, где уже получили помощь 30 человек; ведутся поиски помещение для подобного объекта в Ухте.

В Усть-Куломском районе возводится социальное реабилитационное отделение для несовершеннолетних на 15 мест стоимостью 326 млн рублей, которое должно быть готово к концу 2024 года. В Ижемском районе строится комплексный центр социальной защиты населения с бюджетом 89,123 млн рублей, который также должен быть завершен к концу 2024 года.

В Сыктывкаре планируется открыть центр для женщин в трудной жизненной ситуации на базе кризисного центра. На ремонт выделено 25,3 млн рублей.

В республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья имени И.П. Морозова будет построено дополнительные корпуса на 150 мест. Это позволит оказывать помощь семьям внутри региона. Министерства и инвесторы работают над реализацией этого проекта.

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