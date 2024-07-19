В Республике Коми откроют центры поддержки для женщин в кризисе

В Коми активно развивается социальная инфраструктура для помощи семьям и детям. В Усть-Куломском и Ижемском районах строят отделения для женщин в кризисе и подростков в трудной ситуации. Также в Сыктывкаре открылся семейный МФЦ, где уже получили помощь 30 человек; ведутся поиски помещение для подобного объекта в Ухте.

В Усть-Куломском районе возводится социальное реабилитационное отделение для несовершеннолетних на 15 мест стоимостью 326 млн рублей, которое должно быть готово к концу 2024 года. В Ижемском районе строится комплексный центр социальной защиты населения с бюджетом 89,123 млн рублей, который также должен быть завершен к концу 2024 года.