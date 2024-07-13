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В лесах Коми за неделю возникло шесть пожаров

В лесах Коми за неделю возникло шесть пожаровФото из архива "Про Город"

Согласно данным системы мониторинга "лесные пожары", к концу 12 июля в Коми был ликвидирован один лесной пожар, охвативший площадь 0,65 га. Этот пожар, начавшийся из-за грозы в Яшкинском лесничестве днем 11 июля, был обнаружен воздушным патрулем в 23:30 и потушен к 07:00 следующего дня.

С начала пожароопасного сезона в регионе возникло 31 возгорание в лесных массивах. Их общая площадь составила 200,52 га. Неделю назад Коми лесопожарный центр сообщал о 25 лесных пожарах. Новые шесть инцидентов произошли в основном из-за гроз в Удорском, Троицко-Печорском, Койгородском районах и в Усинске.

Сейчас на территории региона активных лесных пожаров нет. Для мониторинга ситуации используются шесть воздушных судов.

С 5 июля в лесах республики действует особый противопожарный режим. Он распространяется на территории Сыктывкара, Княжпогостского, Койгородского, Корткеросского, Прилузского, Сыктывдинского, Сысольского, Удорского, Усть-Вымского и Усть-Куломского районов. В этих зонах введены дополнительные меры пожарной безопасности, такие как ограничение пребывания людей и въезда транспорта, а также запрещены мероприятия с использованием открытого огня.

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