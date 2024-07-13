В середине июля жизнь неработающих россиян изменится полностью: Татьяна Голикова рассказала про указ

В 2024 году российская пенсионная система претерпит значительные изменения, направленные на улучшение условий жизни пенсионеров. Согласно Социальному фонду России, с 1 июля 2024 года средний размер пенсии для неработающих пожилых граждан повысится до 18 521 рубля за счёт дополнительного финансирования, которое привлекло внимание заместителя председателя правительства.

С середины июля жизнь всех неработающих граждан существенно изменится: Татьяна Голикова объявила о новом указе. В соответствии с ним, правила назначения пенсий по старости также претерпят изменения. В настоящее время возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, но эти ограничения вступят в силу только с 2028 года из-за переходного периода пенсионной реформы. В 2024, 2025 и 2027 годах ни один гражданин не сможет выйти на пенсию по возрасту.