Трехлетний мальчик получил травмы в результате двойного ДТП с участием автобуса в Сыктывкаре
- 11:20 12 июля
- 12+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре произошла авария с участием автобуса ПАЗ и двух иномарок. Как сообщила пресс-служба Управлений Государственной автоинспекции Республики Коми, инцидент произошел 11 июля в 12: 30. Водитель ПАЗа маршрута №101 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с "Форд", а иномарка врезалась в "Мерседес".
По данным ведомства, авария случилась недалеко от дома №29 по улице Гаражной.
Из-за ДТП трехлетний пассажир автобуса получил ушиб лба, травму головы и сотрясение мозга. Он был госпитализирован, находился вместе с родителями.
По сведениям ГИБДД, в автобусе находилось 10 пассажиров.
Напомним, 11 июля на улице Коммунистическая рядом с ТЦ "Аврора" водитель автобуса "потерял" свои колеса во время движения. В салоне находились пассажиры.
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