Трехлетний мальчик получил травмы в результате двойного ДТП с участием автобуса в Сыктывкаре

В Сыктывкаре произошла авария с участием автобуса ПАЗ и двух иномарок. Как сообщила пресс-служба Управлений Государственной автоинспекции Республики Коми, инцидент произошел 11 июля в 12: 30. Водитель ПАЗа маршрута №101 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с "Форд", а иномарка врезалась в "Мерседес".

По данным ведомства, авария случилась недалеко от дома №29 по улице Гаражной.