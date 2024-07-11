Сыктывкарцы отправили в столичную мэрию более 250 сообщений с критикой транспортной реформы
- 15:47 11 июля
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- Инесса Богатая
Администрация Сыктывкара получила свыше 250 сообщений от жителей в ответ на планируемое введение магистральных маршрутов с 1 августа. Горожане высказывают как негативные отзывы, так и конструктивные предложения по корректировке маршрутов автобусов №№17, 18, 54, 6 и 20. Первый заместитель руководителя администрации Александр Гонтарь сообщил, что сообщения рассматривают профильные специалисты, обсуждая их с активистами и общественниками.
Недавно прошло обсуждение с общественниками Ильей Костиным и активистами улиц Ручейная и Панева, где был найден компромиссный вариант решения проблемы доступа к социально важным объектам на ул. Коммунистическая. Сегодня этот вариант обсуждают с жителями улиц Ручейная и Панева.
Похожие встречи запланированы по вопросам маршрутов №№17, 18, 54, с участием представителей различных общественных групп и сфер, учитывая, что с 1 сентября ожидается увеличение пассажиропотока. А. Гонтарь подчеркнул важность диалога и обратной связи с гражданами, отметив, что опросы общественного мнения не всегда эффективны, поэтому администрация активно отвечает на комментарии в соцсетях и проводит "живые" встречи. Цель – внести необходимые корректировки и отладить схемы движения автобусов для обеспечения максимального комфорта жителей при внедрении транспортной реформы.
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