Сыктывкарцы отправили в столичную мэрию более 250 сообщений с критикой транспортной реформы

Администрация Сыктывкара получила свыше 250 сообщений от жителей в ответ на планируемое введение магистральных маршрутов с 1 августа. Горожане высказывают как негативные отзывы, так и конструктивные предложения по корректировке маршрутов автобусов №№17, 18, 54, 6 и 20. Первый заместитель руководителя администрации Александр Гонтарь сообщил, что сообщения рассматривают профильные специалисты, обсуждая их с активистами и общественниками.

Недавно прошло обсуждение с общественниками Ильей Костиным и активистами улиц Ручейная и Панева, где был найден компромиссный вариант решения проблемы доступа к социально важным объектам на ул. Коммунистическая. Сегодня этот вариант обсуждают с жителями улиц Ручейная и Панева.