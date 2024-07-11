Двое пострадавших из-за утечки газа в Инте находятся в реанимации
- 14:30 11 июля
- 12+
- Инесса Богатая
В реанимации находятся двое пострадавших в результате утечки газа на одной из скважин в Инте, сообщает Министерство здравоохранения Республики Коми.
Как информирует источник, общее количество пострадавших составляет пять человек. На место происшествия из Инты был направлен аварийно-спасательный отряд. По данным Минздрава, пострадавшие были отравлены газом, других повреждений не зафиксировано. Пять человек обратились за медицинской помощью. Троим было разрешено отправиться на амбулаторное лечение домой, а двое остаются в реанимации в тяжелом состоянии, но их состояние стабилизируется.
Ранее Следственный комитет начал проверку инцидента, произошедшего на законсервированной скважине в Инте, связанного с выбросом газа при проведении технических работ.
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