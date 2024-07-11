Полы можно не мыть неделями: всего одна ложка на ведро воды и поверхности сверкают как зеркало

Опытная хозяйка Елена Матвеева поделилась эффективным лайфхаком для поддержания чистоты и блеска напольных покрытий. Она советует использовать специальный раствор для мытья полов, который особенно полезен в домах с домашними животными.

Рецепт крайне прост: на половину ведра теплой воды нужно добавить одну столовую ложку аптечного глицерина. Этот ингредиент эффективно очищает полы от загрязнений и создает защитную антистатическую пленку на их поверхности, отталкивающую пыль. Для приятного аромата можно добавить 4-5 капель эфирного масла - такие как чайное дерево, пихта, хвоя, эвкалипт или лимон. Эти масла также обладают дезинфицирующими свойствами.