Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

"Будет вторая пенсия": пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

"Будет вторая пенсия": пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

Пожилым гражданам России сообщили о возможности получения второй пенсии. Это предложение адресовано тем, кто достиг 65 лет и продолжил работать после этого возрастного рубежа. Однако стоит отметить, что сумма второй пенсии будет ниже первой.

Дополнительную пенсию смогут получить несколько категорий пожилых людей. Во-первых, это граждане с определённым стажем, такие как бывшие военнослужащие и сотрудники силовых структур. Мужчины могут подавать заявку в социальный фонд после достижения 65 лет, а женщины — после 60 лет.

Речь идет о страховой пенсии по старости, предназначенной для тех, кто работал в гражданской сфере на протяжении определённого времени. Потенциальный получатель такой пенсии должен проработать вне военных и правоохранительных органов не менее 15 лет, а также набрать индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 28,2 балла, сообщает progorod43.ru.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости