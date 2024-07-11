"Будет вторая пенсия": пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

Пожилым гражданам России сообщили о возможности получения второй пенсии. Это предложение адресовано тем, кто достиг 65 лет и продолжил работать после этого возрастного рубежа. Однако стоит отметить, что сумма второй пенсии будет ниже первой.

Дополнительную пенсию смогут получить несколько категорий пожилых людей. Во-первых, это граждане с определённым стажем, такие как бывшие военнослужащие и сотрудники силовых структур. Мужчины могут подавать заявку в социальный фонд после достижения 65 лет, а женщины — после 60 лет.