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Птица Счастья сядет на макушку: Володина назвала знак, у которого с 11 июля начнется новая жизнь

Птица Счастья сядет на макушку: Володина назвала знак, у которого с 11 июля начнется новая жизньФото из архива "Про Города"

Известная российская астролог Василиса Володина предсказывает, что в ближайшие месяцы выбравшим этот знак для своего временного "гнездования" пернатое счастье принесёт перемены. Эти изменения будут происходить с некоторой периодичностью и откроют перед вами новые возможности, делая будущее гораздо светлее по сравнению с прошлыми периодами.

Однако не стоит ожидать лёгкого пути. Водолеям потребуется собрать всю свою силу и мужество, чтобы справиться с этими изменениями, которые могут принести значительные испытания. Тем не менее, вскоре вы осознаете, что все происходящее пошло вам на пользу.

Подобно мифическому фениксу, вы сможете возродиться из пепла, обретя гармонию и счастье. Убеждённость в том, что высшие силы будут вас защищать от всех неприятностей и трудностей вплоть до конца 2024 года, останется с вами.

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