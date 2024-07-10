Птица Счастья сядет на макушку: Володина назвала знак, у которого с 11 июля начнется новая жизнь

Известная российская астролог Василиса Володина предсказывает, что в ближайшие месяцы выбравшим этот знак для своего временного "гнездования" пернатое счастье принесёт перемены. Эти изменения будут происходить с некоторой периодичностью и откроют перед вами новые возможности, делая будущее гораздо светлее по сравнению с прошлыми периодами.

Однако не стоит ожидать лёгкого пути. Водолеям потребуется собрать всю свою силу и мужество, чтобы справиться с этими изменениями, которые могут принести значительные испытания. Тем не менее, вскоре вы осознаете, что все происходящее пошло вам на пользу.