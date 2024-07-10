Птица Счастья сядет на макушку: Володина назвала знак, у которого с 11 июля начнется новая жизнь
- 20:57 10 июля
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- Служба новостей
Известная российская астролог Василиса Володина предсказывает, что в ближайшие месяцы выбравшим этот знак для своего временного "гнездования" пернатое счастье принесёт перемены. Эти изменения будут происходить с некоторой периодичностью и откроют перед вами новые возможности, делая будущее гораздо светлее по сравнению с прошлыми периодами.
Однако не стоит ожидать лёгкого пути. Водолеям потребуется собрать всю свою силу и мужество, чтобы справиться с этими изменениями, которые могут принести значительные испытания. Тем не менее, вскоре вы осознаете, что все происходящее пошло вам на пользу.
Подобно мифическому фениксу, вы сможете возродиться из пепла, обретя гармонию и счастье. Убеждённость в том, что высшие силы будут вас защищать от всех неприятностей и трудностей вплоть до конца 2024 года, останется с вами.
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