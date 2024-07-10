В Коми пенсионерка перевела мошенникам более 200 тысяч рублей

Фото из архива "Про Город"

В Сыктывдинском районе Коми пожилая женщина потеряла 200 тысяч рублей, поверив мошенникам. Об этом проинформировали в МВД региона. По предоставленной информации, ей постоянно звонили люди, представлявшиеся сотрудниками финансовых организаций и органов безопасности. Один из этих звонков заставил ее взять кредит и перевести средства на якобы безопасный счет хранения.

Женщина сняла со своего счета 230 тысяч рублей и переслала эти деньги злоумышленникам. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Сыктывкара юноша обокрал своих родных на полмиллиона рублей и сбежал из дома в Санкт-Петербург. Юношу поймали правоохранители, он признался им в своем преступлении. Теперь ему предстоит ответить перед судом.