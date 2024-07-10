В Коми пенсионерка перевела мошенникам более 200 тысяч рублей
- 19:16 10 июля
- 12+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Сыктывдинском районе Коми пожилая женщина потеряла 200 тысяч рублей, поверив мошенникам. Об этом проинформировали в МВД региона.
По предоставленной информации, ей постоянно звонили люди, представлявшиеся сотрудниками финансовых организаций и органов безопасности. Один из этих звонков заставил ее взять кредит и перевести средства на якобы безопасный счет хранения.
Женщина сняла со своего счета 230 тысяч рублей и переслала эти деньги злоумышленникам. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Сыктывкара юноша обокрал своих родных на полмиллиона рублей и сбежал из дома в Санкт-Петербург. Юношу поймали правоохранители, он признался им в своем преступлении. Теперь ему предстоит ответить перед судом.
Читайте также:
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июне 2024 года
- После аномальной жары нас ждет резкое похолодание - свежий прогноз на неделю
- Пенсии повысятся, указ уже подписан: Голикова назвала новый размер выплат пенсионерам
- Указ подписан: баню придется снести — касается всех, у кого есть дача или участок
- С 11 июля жизнь всех неработающих россиян изменится навсегда: Татьяна Голикова раскрыла указ