Юный сыктывкарец обокрал родных мать и бабушку на полмиллиона рублей и уехал в Петербург

Молодой эжвинец обокрал родную мать и бабушку на полмиллиона рублей и уехал в Петербург. Детали преступления рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Как уточняется в материалах дела, в городское отделение полиции обратилась горожанка и заявила о переводе около 300 тысяч рублей с ее карты. Соответствующее смс-сообщение пришло на телефон заявительницы. Пин-код ее сотового телефона знал 19-летний сын, поэтому она предположила, что именно он похитил деньги. На телефонные звонки сын не отвечал, домой не приходил, и никто из близких не знал, где он находится.