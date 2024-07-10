Юный сыктывкарец обокрал родных мать и бабушку на полмиллиона рублей и уехал в Петербург
- 08:45 10 июля
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- Татьяна Зубова
Молодой эжвинец обокрал родную мать и бабушку на полмиллиона рублей и уехал в Петербург. Детали преступления рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
Как уточняется в материалах дела, в городское отделение полиции обратилась горожанка и заявила о переводе около 300 тысяч рублей с ее карты. Соответствующее смс-сообщение пришло на телефон заявительницы. Пин-код ее сотового телефона знал 19-летний сын, поэтому она предположила, что именно он похитил деньги. На телефонные звонки сын не отвечал, домой не приходил, и никто из близких не знал, где он находится.
Оперативники обнаружили парня в Санкт-Петербурге. В северную столицу юноша уехал на похищенные у матери деньги.
Кроме этого, крупная сумма пропала и с другой банковской карты потерпевшей. На электронном кошельке не хватало около 132 тысяч. Еще 120 тысяч рублей исчезли с карты пожилой матери заявительницы.
При задержании сыктывкарец признался, что именно он похитил деньги с карты матери и бабушки. Все средства он потратил на собственные нужды. Теперь молодому человеку предстоит ответить перед законом. Его подозревают в хищения денежных средств с банковской карты.