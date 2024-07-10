Инцидент с гибелью девочки в Прилузском районе взяли на контроль на федеральном уровне

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета Российской Федерации, запросил подробный отчет по расследованию смертельного инцидента с ребенком в Прилузском районе.

Напомним, в субботу, 7 июля, в одном из населенных пунктов произошла трагедия: на 7-летнюю девочку обрушилась мемориальная плита. Травмы, которые получил ребенок, оказались несовместимы с жизнью. В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "халатность".