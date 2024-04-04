В Печоре ребенок, на которого упала снежная глыба, больше месяца остается в больнице

Мальчик из Печоры, на которого ещё в феврале упала ледяная глыба, больше месяца остаётся в больнице. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Напомним, инцидент случился возле одного из домов по улице Советской. Подросток стоял у подъезда, когда на него упала глыба снега и наледи.