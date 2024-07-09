В Коми за 2023 год зарегистрировано 1653 землетрясений различной магнитуды

В 2023 году в Республике Коми было зафиксировано 1653 землетрясения телесейсмического характера. Качество мониторинга сейсмической ситуации в регионе остается неудовлетворительным из-за нехватки станций и устаревшего оборудования. Министерство природных ресурсов предлагает создать сеть пунктов для комплексного мониторинга геологической среды и сейсмической активности.

Сейсмический контроль ведется на базе Института геологии имени академика Н.П. Юшкина. В 2023 году в Воркуте зафиксировали 25 сейсмических событий, включая горные удары, горно-тектонические удары и взрывы. Особенное внимание привлекло событие 1 августа, когда жители Воркуты ощутили землетрясение.