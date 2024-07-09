В Коми за 2023 год зарегистрировано 1653 землетрясений различной магнитуды
- 12:06 9 июля
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- Инесса Богатая
В 2023 году в Республике Коми было зафиксировано 1653 землетрясения телесейсмического характера. Качество мониторинга сейсмической ситуации в регионе остается неудовлетворительным из-за нехватки станций и устаревшего оборудования. Министерство природных ресурсов предлагает создать сеть пунктов для комплексного мониторинга геологической среды и сейсмической активности.
Сейсмический контроль ведется на базе Института геологии имени академика Н.П. Юшкина. В 2023 году в Воркуте зафиксировали 25 сейсмических событий, включая горные удары, горно-тектонические удары и взрывы. Особенное внимание привлекло событие 1 августа, когда жители Воркуты ощутили землетрясение.
Также внимание приковано к сейсмическим событиям в соседних регионах: 36 землетрясений в Свердловской области и Пермском крае, землетрясение произошло 22 июня в ХМАО с магнитудой 3, 6 и 26 декабря в Кировской области.
Существующая сеть сейсмостанций сталкивается с трудностями при определении точных координат эпицентров. Министерство природных ресурсов Республики Коми предлагает модернизировать и расширить сеть сейсмостанций для улучшения мониторинга и контроля сейсмической активности.
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